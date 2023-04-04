انت الان تتابع خبر النجف.. اعتقال 7 مسافرين بحوزتهم 155 بطاقة ماستر كارت معدة للتهريب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بواجب مشترك تمكنت مديرية منفذ مطار النجف الدولي بالتعاون مع مركز الكمرك المدني من ضبط سبعة مسافرين وضبط بحوزتهم بطاقة ماستر كارت الدولية عددها (155) بطاقة تم تعبئتها بمبالغ ماليه لغرض تهريب الاموال من العملة الصعبة خارج البلد عن طريق سحب تلك المبالغ في الدول التي ينوون السفر اليها".



واشارت الى انه "تم تنظيم محظر ضبط اصولي واحالة المتهمين والبطاقات الى مركز شرطة مطار النجف الدولي لعرض الموضوع امام انظار التحقيق المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".

