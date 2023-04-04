انت الان تتابع خبر بعد أمريكا.. دولة جديدة تحظر "تيك توك" على الأجهزة الحكومية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المدعي العام الأسترالي مارك دريفوس إن القرار اتخذ على ضوء نصائح من وكالات الاستخبارات في البلاد، وسيبدأ تنفيذه "في أقرب وقت ممكن عمليا".

واتخذت فرنسا وهولندا والمفوضية الأوروبية قرارات مماثلة، وحذر خبراء الأمن الالكتروني من امكان استعمال التطبيق الذي يملك أكثر من مليار مستخدم ولاقى رواجا كبيرا في الاونة الأخيرة لجمع البيانات ومشاركتها مع الحكومة الصينية.



وكانت العديد من الدوائر الحكومية حريصة في البداية على استخدام تيك توك كوسيلة للتواصل مع شرائح ديموغرافية صغرى من الصعب الوصول إليها من خلال وسائل الإعلام التقليدية.

وفي وقت سابق هذا العام، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستنزع كاميرات المراقبة الصينية الصنع من مكاتب السياسيين بسبب مخاوف أمنية.