شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "اقتصادية النواب" تناقش خطط تطوير الشركة القابضة للسياحة والفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالرحمن راضي، بشأن تدبير مبلغ مالي لتطوير مناطق العسال وعزبة جرجس وورشة سمعان بحي شبرا.

فى سياق متصل، تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا لها لمتابعة أوضاع وخطط التطوير الخاصة بالشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

أما لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب فتناقش المحور الاجتماعي بشأن تشكيل الوعي المجتمعي ونشر القيم والمبادئ ومحاربة التعصب بشتى صوره.