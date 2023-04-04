دونالد ترامب.. كواليس أول محاكمة في تاريخ الولايات المتحدة (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي أحمد موسى، إن محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تعد أغرب محاكمة في تاريخ الولايات المتحدة، من أجل إقصائه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

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وأضاف خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن ترامب وصل إلى مدينة نيويورك للمثول أمام المدعي العام للمثول في المحكمة.

وتابع: هناك تخوف من الشرطة الأمريكية من أنصار الرئيس الأمريكي ترامب، من أجل التظاهر احتجاجا على محاكمته.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي السابق سوف يواجه نحو ما يقرب من 10 إلى 34

قضية مختلفة، كما أن الحدث الرئيسي في الإعلام الأمريكي هو محاكمة ترامب.

وأكمل: لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية، يتم محاكمة رئيس أمريكي بسبب قضايا جنائية.

وأشار موسى إلى أن الرئيس الأمريكي كتب عدة تغريدات مختلفة على موقع التواصل الاجتماعي على «تويتر»، كما أن ترامب يمتلك قاعدة شعبية كبيرة، لذلك يتوقع البعض حدوث أعمال شغف في أي وقت.