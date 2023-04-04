شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن: خفض إنتاج النفط ليس بالسوء الذي تعتقدون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، إن خفض إنتاج النفط الذي أعلنت عنه أوبك + في مطلع الأسبوع "لن يكون بالسوء الذي تعتقدون"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وسُئل بايدن عن تحرك أوبك+، الذي تسبب في قفزة قياسية في أسعار النفط الاثنين، خلال رحلة العودة إلى واشنطن من مينيسوتا بعد جولة في أحد المصانع.

وأعلن تحالف "أوبك بلس، قبل يومين، عن خفض طوعي مفاجئ لإنتاج النفط يتجاوز مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من مايو وحتى نهاية 2023.