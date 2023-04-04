شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزيرة فرنسية تظهر على غلاف مجلة "بلاي بوي" وتثير الجدل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرضت الوزيرة مارلين شيابا لانتقادات قوية في فرنسا إثر ظهورها على غلاف مجلة "بلاي بوي".

وظهرت الوزيرة مارلين شيابا على غلاف المجلة التي أجرت معها مقابلة من 12 صفحة تطرقت فيها لحقوق المرأة وقضايا حساسة.

وشيابا تشغل حاليًا منصب وزيرة الاقتصاد الاجتماعي والجمعيات الفرنسية، وهي عضو في الحكومة الفرنسية منذ 2017.

وقد ظهرت على غلاف "بلاي بوي" وهي يرتدي فستانًا أبيض.

وأثار هذا الأمر انتقادات من السياسيين الفرنسيين، بمن فيهم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.

وأفادت قناة "بي إف إم تي في" نقلًا عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء، أن المجلة سحبت صورة شيابا من الغلاف، قائلةً لها "لم يكن ذلك مناسبًا، خاصة خلال هذه الفترة".

وتشهد فرنسا حاليًا أزمة سياسية واجتماعية أثارها تحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمضي قدمًا في إصلاح نظام التقاعد رغم المعارضة الشعبية الواسعة.

بدوره، انتقد جان لوك ميلينشون الذي جاء في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، ظهور شيابا على غلاف "بلاي بوي".

من جهتها، ردت شيابا على منتقديها في تغريدة السبت قائلةً: "الدفاع عن حق المرأة في السيطرة على أجسادها، في كل مكان وفي كل وقت. في فرنسا، المرأة حرة. مع كل الاحترام للمنتقدين والمنافقين".

كما دافع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن شيابا خلال مقابلة صحافية الأحد، ووصفها بأنها "امرأة ذات شخصية". وتابع: "مارلين شيابا سياسية شجاعة لها شخصيتها وأسلوبها لا يناسبني، لكني أحترمه".