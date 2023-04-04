تأمين ترامب في برجه الخاص وتحذير من العنف

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للمثول أمام محكمة في نيويورك، بعدما أصبح أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهاما جنائيا.

ويقيم ترامب في برجه الخاص في نيويورك حتى موعد محاكمته، فيما جرى تأمين خاص للبرج بعدما وضعت السلطات الأمنية خطة خاصة قبل المحاكمة.

محاكمة ترامب.. سيرك إعلامي بأكبر دعاية (فيديو)

وحذّر رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز الإثنين من أنّ أيّ شخص في المدينة سيتوسّل العنف للاحتجاج خلال محاكمة ترامب سيتمّ "توقيفه ومحاسبته أيّاً كان".

وقال آدمز خلال مؤتمر صحفي عشية مثول ترامب أمام المحكمة "في الوقت الذي يفكّر فيه بعض مثيري الشغب بالمجيء إلى مدينتنا غدا (الثلاثاء)، رسالتنا واضحة وبسيطة: تحكّموا بأنفسكم".

وجرى اتهام ترامب بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، خلال حملة الانتخابات

الرئاسية لسنة 2016.

وينفي ترامب الاتهام الموجه إليه، معتبرا إجراءات محاكمته بمثابة "استهداف سياسي"، بينما يخوض حملة لأجل خوض سباق الوصول مجددا إلى البيت الأبيض في 2024.

ولدى مثول ترامب أمام المحكمة، يوم الثلاثاء، سيجري أخذ بصماته، كما ستلتقط له المحكمة صورة التوقيف، فيما استبعدت مصادر أميركية أن يتم تقييد يديه بالأصفاد.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن فريق ترامب قضى نهاية الأسبوع الأخير وهو يعد الخطة التي يراها ملائمة من أجل الدفاع عن الرئيس الجمهوري السابق.