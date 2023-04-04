شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة تشيلسي أمام نظيره ليفربول، في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد تشيلسي لمواجهة نظيره ليفربول، اليوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفًا على تشيلسي، في منافسات البريمرليج، على ملعب "ستامفورد بريدج".

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول

ومن المتوقع أن يعلن برونو سالتور المدير الفني المؤقت لفريق تشيلسي، تشكيل الفريق لمواجهة ليفربول، في بطولة الدوري الإنجليزي،كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: بدياشيلي، خاليدو كوليبالي، فوفانا، ريس جيمس.

خط الوسط: إنزو فرنانديز، نجولو كانتي، بن تشيلويل.

خط الهجوم: ماسون مونت، كاي هافيرتز، جواو فيليكس.

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الحادي عشر،برصيد 38 نقطة.