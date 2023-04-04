شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة ليفربول أمام نظيره تشيلسي، في منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره تشيلسي، اليوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفًا على تشيلسي، في منافسات البريمرليج، على ملعب "ستامفورد بريدج".

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي

ومن المتوقع أن يعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الفريق لمواجهة تشيلسي، في الدوري الإنجليزي، كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، جوتا، داروين نونيز.

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الحادي عشر،برصيد 38 نقطة.