شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتسائل متابعي كرة القدم العالمية، عن موعد مباراة ليفربول أمام نظيره تشيلسي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره تشيلسي، اليوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفًا على تشيلسي، في منافسات البريمرليج، على ملعب "ستامفورد بريدج".

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الحادي عشر،برصيد 38 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

وستنطلق مباراة ليفربول أمام نظيره تشيلسي، في منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

وسيتم نقل مباراة ليفربول أمام نظيره تشيلسي، بمنافسات البريمرليج، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.