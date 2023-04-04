أصغر رئيسة وزراء بالعالم تفقد منصبها

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وحصل حزب أوربو على 48 تفويضا من أصل 200 تفويض، في مقابل 43 تفويضا لمارين (37 عاما) زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث اعترفت بالهزيمة، وهنأت الفائزين، في كلمة ألقتها أمام أنصارها، وقالت «الديمقراطية قالت كلمتها».
وجاء الحزب اليميني الشعبوي «الفنلنديون» في المرتبة الثانية بحصوله على 46 تفويضا، في حين جاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة مارين ثالثا.
وتولت مارين منصبها في عام 2019. وقادت تحالف يسار الوسط المكون من خمسة أحزاب.
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