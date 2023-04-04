شكرا لقرائتكم خبر أصغر رئيسة وزراء بالعالم تفقد منصبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فقدت أصغر رئيسة وزراء في العالم ( سانا مارين) منصبها، بعدما خسرت الانتخابات العامة في فنلندا أمام زعيم حزب التجمع الوطني المحافظ بيتيري أوربو.

وحصل حزب أوربو على 48 تفويضا من أصل 200 تفويض، في مقابل 43 تفويضا لمارين (37 عاما) زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث اعترفت بالهزيمة، وهنأت الفائزين، في كلمة ألقتها أمام أنصارها، وقالت «الديمقراطية قالت كلمتها».

وجاء الحزب اليميني الشعبوي «الفنلنديون» في المرتبة الثانية بحصوله على 46 تفويضا، في حين جاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة مارين ثالثا.

وتولت مارين منصبها في عام 2019. وقادت تحالف يسار الوسط المكون من خمسة أحزاب.