ماليزيا تلغي عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صوت النواب الماليزيون لصالح إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية والسجن مدى الحياة، فيما تعد خطوة مهمة تقول الحكومة إنها تهدف لاحترام حق كل فرد في الحياة.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون، بعد أعوام من جهود الحكومات المتعاقبة لجعل عقوبة الإعدام اختيارية في ماليزيا.

وسوف يتم الآن عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ، الذي تسيطر عليه الحكومة، للتصديق عليه، قبل أن يتم عرضه على الملك ويصبح قانونا.

وينص مشروع القانون على أن إبقاء عقوبة الإعدام كخيار لتسعة اتهامات تتراوح ما بين تهريب المخدرات والإرهاب إلى القتل.