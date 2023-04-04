شكرا لقرائتكم خبر هل يعود ترمب لرئاسة أمريكا من خلف القضبان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استبقت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الأحداث وافترضت أن الأحداث المقبلة قد تدفع بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى السجن، وأجابت على سؤال افتراضي مثير مضمونه: «هل يمكن لترمب الترشح للرئاسة من خلف القضبان»؟

جاءت الإجابة على السؤال عنوانا لمقال لافت، يؤكد أنه يمكن للرئيس السابق المثير للجدل أن يترشح للرئاسة من السجن، وأنه لن يسجل سابقة في التاريخ الأمريكي إذا ما أراد الترشح للانتخابات العام المقبل.

وجاءت التكهنات بعد توجيه لائحة اتهام ضد دونالد ترمب من قبل هيئة محلفين كبرى في نيويورك مما جعله أول رئيس سابق في التاريخ يتهم بارتكاب جريمة ليتساءل بعدها عديد من الناخبين عما إذا كان ترمب الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض في عام 2024، لا يزال بإمكانه الترشح للرئاسة إذا ما انتهى به المطاف في السجن.

تورط ترمب

أثار قرار هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن بتوجيه الاتهام إلى ترمب لتورطه المزعوم في «شراء» صمت ممثلة إباحية عام 2016، مجموعة من الأسئلة حول سلامة القضية، واللوجستيات التي ينطوي عليها إجبار رئيس سابق على المحاكمة الجنائية، وتداعيات التحقيقات الفدرالية الأخرى الجارية.

وبموجب قانون نيويورك، يعد إخفاء مثل هذه المدفوعات في سجلات الشركات جريمة، ولكنها في العادة مجرد جنحة، وتصبح جناية إذا كانت السجلات التجارية المزيفة تهدف إلى التعتيم على جريمة ثانية، في هذه الحالة، يبدو أن الجريمة الثانية هي استخدام الأموال لدفع حملة ترمب الرئاسية، بزعم انتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ولعل أقوى دليل على مثل هذا الارتباط بالسياسة هو التوقيت: بعد شهور من المطالب، تم تحويل الأموال إلى محامي دانييلز في 27 أكتوبر 2016، قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

سابقة تاريخية

ونقلت «إندبندنت عربية» عن «واشنطن بوست» أن ترمب لن يكون الوحيد الذي يطمح بالرئاسة حتى في حال دخوله السجن، ففي عام 1920 حصل رجل يدعى يوجين ف. ديبس على قرابة مليون صوت من أصوات الناخبين الأمريكيين وهو في سجن أتلانتا الفيدرالي بعد أن أدين على خلفية معارضته للتجنيد العسكري أثناء الحرب العالمية الأولى.

وزع أنصار ديبس خارج السجن صورا لمرشحهم، بعضها يظهر وجهه الكامل وبعضها الآخر صور جانبية، والذي يحمل الرقم «9653» داخل السجن. كانت الصحافة حينها بانتظار سماع خطبة نارية من المرشح الرئاسي لكن مأمور السجن أمر ديبس بكتابة بيان فقط.

ومن ضمن ما كتب «أشكر سادة الرأسماليين لأنهم وضعوني هنا. إنهم يعرفون إلى أين أنتمي في ظل نظامهم الإجرامي والفاسد. إنها المجاملة الوحيدة التي يمكن أن يؤدوها لي».

رشوة ترمب

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يترشح فيها ديبس للانتخابات الرئاسية، فقد واظب على ترشيح نفسه ضمن قائمة الحزب الاشتراكي ولخمس مرات متتالية منذ عام 1900، ليفوز بأكثر من 900 ألف صوت في عام 1912 وبنسبة 6 % من مجموع الأصوات حينها. محاولة ديبس الأخيرة كانت هذه المرة من خلف القضبان.

ويبدو الفارق شاسعا بين الرجلين إذا ما ترشح ترمب من داخل السجن، فالأخير متهم بدفع رشوة لممثلة أفلام إباحية قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016 مقابل صمتها في شأن علاقة مزعومة بينهما، أما المرشح لمنصب الرئيس الـ29 للولايات المتحدة فكانت التهم الموجهة له، التي دخل على أثرها السجن هو أنه عارض تورط الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى، معتقدا أن مصنعي الأسلحة والشركات الكبرى هم المستفيدون الوحيدون من الحرب، ومعلنا عن انتقاده الحكومة لاعتقالها النشطاء المناهضين للحرب.

قانون التحريض

ووفقا للصحيفة الأمريكية، وبموجب قانون التحريض على الفتنة لعام 1918 كانت هذه الكلمات خيانة «اعتبر القانون نشر أي معلومات تهدف إلى التدخل في المجهود الحربي جريمة، وفي وقت لاحق، فرض القانون عقوبات قاسية لمجموعة واسعة من الخطابات المعارضة، بما في ذلك الخطاب الذي يسيء إلى الحكومة الأمريكية والعلم والدستور والجيش».

وقال المدعي الفيدرالي إدوين ويرتز وقتها «إنه سيوجه اتهامات إلى ديبس مؤكدا أن ما من رجل، ناهيك بكونه مرشح حزبه لأربع مرات لأعلى منصب في البلاد، يمكن له أن ينتهك القانون الأساسي لهذه البلاد».

وفي السنوات الـ16 التي سبقت دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الأولى، انتخب الاشتراكيون كأعضاء في الكونجرس عن مدينة نيويورك وميلووكي إضافة إلى انتخاب 40 رئيس بلدية في جميع أنحاء البلاد.

وفي أبريل من عام 1917، وبعد أيام قليلة فقط من دخول الولايات المتحدة الحرب، صادق الحزب الاشتراكي على برنامج مناهض للحرب.

العفو عن نفسه

وذكرت «واشنطن بوست» عن ويسلي بيشوب، المؤرخ في مؤسسة يوجين ف. ديبس قوله «لم تكن هناك أي فرصة تقريبا أن يحصل أي اشتراكي (أو أي مرشح من خارج الحزبين الرئيسين) على الأصوات اللازمة داخل المجمع الانتخابي، لذلك في أفضل الأحوال، كان ترشح الحزب لمنصب الرئيس ونائب الرئيس دائما وسيلة لزيادة الوعي ليس إلا».

وفي 18 نوفمبر 1918، حكم على يوجين ديبس بالسجن لمدة 10 سنوات بعدة تهم أبرزها الدعوة إلى عرقلة التجنيد ليفقد بذلك حقه في التصويت، لذلك قام بالترشح لمنصب الرئيس وهو في السجن، وفي عام 1920، وبعد عامين من الحكم عليه، حصل ديبس على 913693 صوتا، وهو أعلى مجموع أصوات له على الإطلاق في المرات الخمس التي ترشح فيها على رغم من أنه لم يتمكن من إطلاق أي حملة انتخابية أو إلقاء أي خطاب.

ديبس حينها وعد بأنه، في حالة انتخابه، سيقوم بالعفو عن نفسه، وهو الأمر ذاته الذي وعد به ترمب أيضا، ولم ينتظر ديبس طويلا بعدها ليقوم الرئيس المنتخب وارين هاردينغ بإطلاق سراحه بعفو رئاسي في ديسمبر1921.

بماذا يتهم ترمب؟

