شكرا لقرائتكم خبر أشتية: جريمة إسرائيل في نابلس لا يفعلها إلا قتلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس «الجريمة» الإسرائيلية في مدينة نابلس، والتي أدت إلى مقتل مواطنين اثنين.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن أشتية قوله: «لا تتوقف عمليات القتل والجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال والمستوطنون، حتى تبدأ من جديد في متوالية القتل وسفك دماء الشبان والأطفال والنساء، فبالأمس أُعدم الشابان محمد العصيبي ومحمد برادعية، وفجر اليوم أُعدم الشابان محمد الحلاق، ومحمد أبو بكر، ضمن سياسة ممنهجة يعتنقها المجرمون القتلة».

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة نابلس فجرا، ما أدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 55 آخرين، وفق مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في المدينة أحمد جبريل.

من جهته، اعتمد مجلس حقوق الإنسان اليوم قرارا تقدمت به منظمة التعاون الإسلامي، يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلال الأراضي المحتلة منذ 1967، ويشدد على ضرورة المساءلة الشاملة على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحقيق العدالة للضحايا، وإحلال سلام دائم وعادل.

وأدان القرار تدابير إسرائيل للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، والتي تمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف، مؤكدا أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لاغية وباطلة وغير شرعية، وليس لها أي أثر قانوني، وأنه لا يجوز لأي دولة أن تعترف بوضع ناشئ بناء على انتهاك جسيم للقانون الدولي، ولا يجوز تقديم أي عون أو مساعدة للحفاظ على تلك الحالة غير الشرعية.