شكرا لقرائتكم خبر تدخل سعودي سريع لإغاثة المتضررين من سيول حضرموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تدخلت المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة المتضررين من الأمطار والسيول في مخيمي سمعون والخزان، بمديرية الشحر في محافظة حضرموت.

وتضمن التدخل توزيع مواد إيوائية شملت 45 خيمة إيوائية، و45 حقيبة إيوائية، استفاد منها 270 فردا، في إطار جهود المركز لتقديم الدعم الإغاثي الطارئ في مختلف القطاعات الإنسانية لجميع المحافظات اليمنية.

ووزع المركز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة مساعدات إيوائية متنوعة، شملت المراتب والبطانيات والحصر وأدوات الطبخ، للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، فيما قام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ببناء خزان للمياه يعمل بالطاقة الشمسية، في منطقة محضة بمديرية الصفراء التابعة لمحافظة صعدة؛ لتوفير المياه النظيفة الآمنة للسكان، يستفيد منه أكثر من 2,500 أسرة، بواقع 6.000 فرد.

ويهدف المشروع إلى توفير مصادر مياه صالحة للشرب للمناطق الأكثر احتياجا في اليمن، والإسهام في تقليل نسبة الأمراض الناتجة عن شرب المياه الملوثة، والعناية بالنظافة الشخصية والصرف الصحي، في محافظات مأرب والجوف وحجة وصعدة.