ميقاتي يشيد بالمساعدات القطرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالمساهمات القطرية في مساعدة لبنان على الصعوبات التي يمر بها سياسيا واقتصاديا.

وشدد خلال استقبال وزير الخارجية القطري الدكتور محمد الخليفي، على العلاقات الوطيدة التي تربط لبنان وقطر على المستويات كافة»، لافتا إلى «التقدير لدعم قطر الجيش في هذه المرحلة العصيبة، بما يمكنه من القيام بمسؤولياته».

وعرض ميقاتي «الوضع الراهن في لبنان، والجهود التي تبذلها الحكومة في معالجة الملفات الطارئة، وفق ما يتيحه الدستور في مرحلة تصريف الأعمال».

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على «أن مدخل الحل للأزمات التي يعاني منها لبنان، يكمن في انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت».