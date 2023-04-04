لاجئ سوري يفوز بعمودية قرية ألمانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قرية ألمانية مساء أمس الأول انتخاب لاجئ سوري عمدة لها بأغلبية مطلقة بلغت 41. 55% من الأصوات.

وكان ريان الشبل (29 عاما) فر من سوريا عام 2015، وترشح لانتخابات منصب عمدة قرية أوستلسهايم في ولاية بادن - فورتمبرج بجنوب غرب ألمانيا كمرشح غير حزبي، رغم أنه عضو في حزب الخضر، ووصف الشبل تجاربه خلال الحملة الانتخابية بأنها إيجابية في أغلبها.

وفي سن الـ21 فر الشبل من مسقط رأسه في السويداء بجنوب سوريا، ويعمل حاليا منذ سبع سنوات في الشؤون الإدارية بدار بلدية «ألتنجشتيت» المجاورة، وذكر أنه يخطط الآن بصفته عمدة للانتقال إلى حي كالف في أوستلسهايم.

والشبل على الأرجح أول عمدة سوري في جنوب غرب ألمانيا، ووفقا لاتحاد بلديات بادن - فورتمبرج، لا يوجد مرشح آخر من أصول سورية لمنصب عمدة حتى الآن، ففي الانتخابات التي جرت فاز الشبل على المرشحين غير الحزبيين، ماركو شتراوس وماتياس فاي.

على صعيد آخر، أصدرت ألمانيا أكثر من 7600 تأشيرة دخول لأشخاص من المناطق التي تضررت من الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا قبل نحو شهرين.

وأعلن متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين أن عدد تأشيرات منطقة شينجن التي تم إصدارها لهؤلاء الأشخاص عن طريق الإجراء المبسط الذي كانت برلين أعلنت عنه، وصل حتى نهاية مارس الماضي إلى 6567 تأشيرة، فيما وصل عدد التأشيرات الوطنية التي تم إصدارها في إطار إجراء لم شمل العائلات إلى 1085 تأشيرة.

كان مواطنون أتراك ممن لهم أقارب في ألمانيا في طليعة من استفاد حتى الآن من الإجراء المبسط لإصدار التأشيرات؛ وذكر المتحدث أن التأشيرات الوطنية للإقامة الدائمة في ألمانيا تم منحها بالدرجة الأولى لمواطنين سوريين.