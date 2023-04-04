مناورات بحرية مصرية ـ سودانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والسودانية التدريب البحري المشترك (SUD-EGY-T-1) في مجال الأمن البحري ومجابهة التهديدات غير النمطية، والذي تم على مدار عدة أيام بالقاعدة البحرية ببورسودان بجمهورية السودان. وأوضح المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ في بيان أن التدريب تضمن تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل لتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة في موضوعات الأمن البحري والهجرة غير الشرعية ومجابهة الإرهاب والتهديدات غير النمطية؛ بهدف تعزيز الجهود المشتركة لكلا البلدين لمواجهة الأنشطة البحرية غير الشرعية في نطاق البحر الأحمر.

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