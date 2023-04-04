رابطة أمهات المختطفين تفضح كوارث سجون الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فضحت رابطة أمهات المختطفين الكوارث التي تحدث داخل سجون الحوثي، وأكدت تزايد سوء المعاملة التي تمارسها الميليشيات مع المختطفين والمخفيين قسرا في صنعاء خلال أيام شهر رمضان المبارك.

ونددت الرابطة في بيان صحفي بالإخفاء القسري لـ10 شباب لا يعرف أحد مصيرهم، وقالت «تلقينا عدة بلاغات من أهالي المختطفين يشكون فيها أن أبناءهم المحتجزين في معتقل إصلاحية الأمن والمخابرات بصنعاء يعانون من وضع سيئ للغاية، حيث إنه ومنذ بداية رمضان تم جمع ما يقارب من 60 مختطفا في زنزانة واحدة، وتمت مصادرة كل شيء يملكونه عدا زي السجن، بالإضافة إلى إخراجهم من العنابر وجعلهم ينامون على الإسمنت البارد حتى ظهر اليوم الثاني دون فرش أو أغطية».

وأضافت «تقوم جماعة الحوثي بالتضييق عليهم في الزيارات وعدم السماح لأسرهم بإدخال بعض المأكولات لهم بل حتى إدخال الماء لهم مما يضطرهم إلى شرب الماء من حنفية الحمام، ناهيك عن الإهانات والتعذيب النفسي والتهديد بالإخفاء القسري».

وطالبت الرابطة المبعوث الأممي في ظل استئناف المفاوضات والاتفاق الذي تم والقاضي بالإفراج عن جميع المختطفين بالضغط على جماعة الحوثي بالكف عن الممارسات السيئة التي تعرض حياة أبنائهم للخطر وضمان الإفراج عنهم سالمين دون قيد أو شرط.

ونشرت الناشطة الحقوقية اليمنية والمختطفة سابقا في سجون الحوثي سونيا صالح جانبا من شهادتها عن الإجرام الحوثي بحق النساء المختطفات في سجون الميليشيات الإرهابية في صنعاء.

وذكرت الناشطة التي تعرضت للاختطاف، من قبل جماعة الحوثي وهي في طريقها إلى منطقة حدة بصنعاء، استمر اختطافها لأكثر من عام، وتمكنت عبر وساطة محلية من مغادرة السجن، ومن ثم الفرار من صنعاء بأن جماعه الحوثي مارست بحقها والمختطفات جميع أنواع التعذيب، والتي منها التعذيب النفسي بوضع الضحية فيما يسمى بالضغاطة، وهي عبارة عن (غرفة مظلمة جدا مساحتها متر ونصف في متر) تقبع فيها الضحية شهورا وسط الظلام.

وأوضحت في تصريح نقله موقع المصدر «أون لاين» أن من ضمن أساليب التعذيب التي مارسته الميليشيات بحقها والسجينات هو الصاعق الكهربائي والضرب وخلع الأظافر وسلخ الجلد.

وعن وضع المختطفات في سجون الحوثي خلال أيام شهر رمضان المبارك وصفته سونيا صالح بأنه وضع محزن للغاية.. مشيرة إلى أن المختطفات يقضين أوقاتهن في حزن وألم منفردات، وكأنهن يعشن في عالم منفرد بعيدا عن المجتمع.

من جانب آخر، جدد المجتمع الدولي دعوته لأطراف الصراع في اليمن خفض التصعيد وعودة الأطراف للسلام والحفاظ على الهدنة في البلاد وذلك بمناسبة مرور عام على اتفاق إعلان الهدنة في اليمن، وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن مرور عام على الهدنة في حرب اليمن يمثل علامة بارزة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن سنة واحدة على هدنة اليمن مكنت من تدفق المساعدات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء البلاد.

ودعا الاتحاد الأوروبي الأطراف المتنازعة في اليمن، إلى الانخراط مع الوسيط الأممي من أجل التوصل إلى هدنة موسعة ومطولة تمهيدا لاستئناف عملية السلام المتعثرة في البلاد.

مشاهدات يمنية:

