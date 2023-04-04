شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء حساب خاص لتنظيم تدابير الإنفاق على الحيوانات الضالة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذى وافقت عليه لجنة الزراعة والرى نهائيا، على أن "ينشأ بالسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى أو أحد البنوك المسجلة لديه بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه الموارد الآتية:

1- ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات.

2- حصيلة مقابل التصالح ومقابل إيواء وعزل الحيوانات والرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

3- نسبة من القيمة الضرائب الجمركية بالنسبة لأصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة.

4- المنح والهبات والتبرعات والوصاية بما يتفق مع أغراض الحساب وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

5- أي موارد أخرى مخصصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة.

وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة لتنظيم الحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا على الإنسان إيواء وعزل الحيوانات و الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأغراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية.