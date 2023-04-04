تعليق ناري من بايدن بعد وصول ترامب إلى نيويورك

ياسر رشاد - القاهرة - وصل "دونالد ترامب"، إلى مدينة "نيويورك" استعدادًا إلى مُحاكمته في تُهمة جنائية بقضية دفع أموال لمُمثلة أفلام إباحية لشراء صمتها، وفي أول تعليق للرئيس الأمريكي "جو بايدن" على احتمال اندلاع أعمال عُنف أثناء مُحاكمته، أكد أنه "يثق في شرطة نيويورك".

وفقًا لما ذكره موقع "إيه بي سي نيوز"، قال بايدن، اليوم الإثنين: "إنه يثق بالنظام القانوني، إذْ أدلى بأبرز تعليقاته حتى الآن على لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب".

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صرَّح ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "ذاهب إلى نيويورك لنجعل أمريكا عظيمة مُجددًا".

يُواجه "ترامب" أكثر من 30 تُهمة تتعلق بالاحتيال التجاري، لكن لائحة الاتهام

لا تزال تحت الختم، وقال مصدر مطلع على خططه إنه سيُقضي ليلة الإثنين في برج ترامب.

من المُتوقع أن يعود الرئيس السابق إلى فلوريدا بعد وقت قصير من مثوله أمام المحكمة، وقد حددَّ موعدًا لإلقاء خطاب علني مساء الثلاثاء.

أعلنت "الولايات المتحدة الأمريكية"، استعدادها لاحتمال اندلاع أعمال عُنف في البلاد فيما يتعلق بلائحة الاتهام ضد الرئيس السابق "دونالد ترامب"، حسبما أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض "جون كيربي".