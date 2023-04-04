نتنياهو يُوجه رسالة نارية للجيش الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - وجَّه رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" رسالة نارية إلى جيش بلاده، داعيًا إلى التوصل إلى توافق بخصوص المُستجدات والخلافات الداخلية.

وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قال "نتنياهو" في كلمة له داخل قاعدة "تل نوف" الجوية: "العمل الذي تقومون به مهم دائمًا، إلا أنه مُهم بشكل خاص في هذا الوقت.. خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قاتلت قواتنا "الإرهابيين" في قلب مدينة نابلس، واعترضنا طائرتين بدون طيار، وتعلمون جيدًا أننا في الأيام الأخيرة كنا نشطين خارج حدودنا ضد أنظمة تدعم الإرهاب وتُخطط لتدميرنا".

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أضاف نتنياهو: "بادئ ذي بدء، أود أن أشكر كل واحد منكم على العمل الرائع الذي تقومون به للدفاع عن وطننا ودولتنا، وأنقل مديحنا قبل عيد الفصح".

تابع: "نحن نعلم أننا في إسرائيل في خضم نقاش داخلي..أعتقد أنه في هذه المناقشة، ومن خلال النوايا الحسنة والحوار الحقيقي،

سيكون من المُمكن التوصل إلى توافق واسع في الآراء..هذا ما أطمح إليه، لكن من المُهم أن نقول لأعدائنا ألا يخطئوا لأن المناقشات الداخلية لا تهم، سنُقاتلهم داخل حدودنا وخارجها بكل القوة اللازمة للدفاع عن أنفسنا بأنفسنا".

اختتم قائلاً: "في هذا الشأن، ما قاله قائد سلاح الجو أمس مُهم جدًّا.. كان واضحًا.. كان صالحًا ليس فقط لسلاح الجو ولكن لجيش الدفاع الإسرائيلي بأكمله.. لا يُمكن لدولة إسرائيل أن تُوجد دون قوتها الدفاعية ولا يُمكن للجيش الإسرائيلي أن يُوجد دون تسلسل قيادي واضح وقوي مثل الفولاذ.. لدينا هذا.. سويًا نقف ومعًا سنفوز".