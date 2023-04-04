طريقة التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أوضحت الخدمات الطبية للقوات المسلحة "وزارة الدفاع" السعودية أن التقديم على وظائفها متاح للرجال والنساء في العديد من التخصصات.

رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية بالسعودية

وكانت الخدمات الطبية أعلنت عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف أن العمل سيكون في عدة مدن بالمملكة العربية السعودية كالتالي:

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة..أماكن العمل

مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

مستشفى القوات المسلحة بجازان.

مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.

مستشفى القوات المسلحة بالجنوب بخميس مشيط.

إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض.

إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.

مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية (تبوك).

آلية التقديم

وأشارت الخدمات الطبية أن التقديم يتم بشكل إلكتروني فقط عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ودعت كل من يرغب في التقديم الاطلاع على الشروط والتفاصيل عبر الرابط التالي.. https://talents.msd.med.sa/ar/job-search-results/?

وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

وأوضحت الخدمات الطبية عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، أن الوظائف المتاحة لديها جاءت وفق المسميات الوظيفية التالية:

استشاري جراحة الأوعية الدموية.

استشاري عناية مركزة.

استشاري طب وجراحة العيون.

استشاري تصوير أشعة جسم.

استشاري عناية مركزة أطفال.

استشاري طب الأعصاب.

استشاري أمراض معدية.

استشاري عناية مركزة.

استشاري الغدد الصماء.

طبيب استشاري - طب الأسرة.

طبيب أخصائي.

طبيب نائب.

طبيبة نائب أشعة.

طبيب مقيم - الطوارئ.

طبيب أخصائي تخدير.

طبيب أخصائي أول تقويم أسنان.

طبيب أخصائي أول تخدير.

طبيب أخصائي أعصاب الأسنان.

طبيب نائب طب الأعصاب.

طبيب نائب أول العمليات الجراحية للأطفال.

طبيب أخصائي تركيبات أسنان.

طبيب مقيم طوارئ.

فني سحب دم (خدمة مدنية).

فني/ مساعد طبيب أسنان(خدمة مدنية).

فني أخصائي تخطيط دماغ وأعصاب.

فني رعاية مرضى.

فني تجبير بالجبس.

فني مكافحه العدوى.

فني كهرباء.

فني تعقيم لوازم طبية.

مصور موجات فوق الصوتية.

رئيس قسم إدارة المشاريع المؤسسي.

رئيس قسم ادارة الاستراتيجية والاداء المؤسسي.

مساعد طبيب أسنان.

محاسب الإدارة المالية.

ميكانيكي مضخات.

مشغل هاتف.

ممرضـ/ـة مسجلة.

مهندس مدني.

مهندس ميكانيكي.

مهندس الكترونيات وتحكم.

مهندس تكييف وتبريد.

محاسب مساعد المالية.

محاسب مساعد الموارد البشرية.

أخصائي طب الأسرة.

أخصائي موارد بشرية.

أخصائي إدارة صحية ومستشفيات.

أخصائي أمراض كلى.

مساعد طباخ (ثانوية فأعلى).

مطوّر وسائط متعددة.

محلل أعمال.

مبرمج كمبيوتر.

مشغل سنترال.

مراقب مواد.

أمين مستودع.