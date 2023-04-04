إسرائيل تتهم إيران بمُحاولة إشعال المنطقة

ياسر رشاد - القاهرة - إن العلاقات بين "إيران وإسرائيل" ومُحاولة كُل منهما تعزيز موقفها الاستراتيجي في مُواجهة الأخرى خلق نوعًا من توازن الرعب غير المُستقر، وفي هذا الصدد، اتهم رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، اللواء أهارون حليفه، "طهران" بمُحاولة إشعال المنطقة".

وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قال اللواء أهارون حليفه في حفل تخريج دورة كمنيم مساء اليوم الإثنين في جيلوت: "الضباط.. أفراد الأسرة الأعزاء.. هذه أيام خلافات كثيرة بين شعب إسرائيل.. صدى الخلاف وصل إلى أبواب الجيش ووصل إلى مدخل مسار الضباط".

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أضاف: "أوضحنا.. قيم جيش الدفاع الإسرائيلي، وروح جيش الدفاع الإسرائيلي، هم وحدهم بمثابة بوصلتنا..هكذا كان، والآن سيكون هو نفسه في المستقبل..لن نسمح بإلحاق

الضرر بروح الجيش الإسرائيلي وقيمه".

تابع: "تُحاول إيران في فروعها الكثيرة إشعال المنطقة.. يجب أن يعرف أعداؤنا، البعيدون والقريبون، أننا مُستيقظون ومُصممون وأقوياء.. يُتابع "أمان" مؤامراتهم ويستمع إليها، ونعمل بلا كلل خلال النهار وخاصة في الليل لإحباط الأخطار".

اختتم رئيس شعبة المخابرات قائلًا: "إن تعدد التهديدات والساحات تلزمنا بحراسة التماسك داخل جيش الدفاع الإسرائيلي بكُل قوتنا.. بهذه الطريقة فقط يمكن للجيش الإسرائيلي الحفاظ على قوته، والاستمرار في أداء مُهمته كقوة حماية لدولة إسرائيل وتناضل من أجل النصر".