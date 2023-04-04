الحروب القصيرة خلل يكلف الدفاع الأمريكي المليارات

في تقرير حديث أصدرته مؤسسة راند (RAND) للأبحاث والتطوير، عن خلل يلازم التخطيط الأمريكي في الحروب، وهو افتراضهم الدائم بأن حروبهم لن تستمر لفترة طويلة، ويركزون على فكرة الحرب القصيرة والحاسمة، ولكن كانت حروب واشنطن تميل إلى الاستمرار لفترة أطول، وهو ما أفقد الولايات المتحدة استمرارية الجهود ووضوح الرؤية الإستراتيجية، وهو هوس مماثل بالحروب القصيرة يلون تغطية حرب أوكرانيا اليوم.

انتصار سريع

ففي عام 1898، توقع وزير الخارجية الأمريكي جون هاي أن تكون الحرب الإسبانية الأمريكية «حربًا صغيرة رائعة»، تتوج بانتصار سريع للقوة العالمية الناشئة حديثًا.

ومع اقتراب القوات الأمريكية من نهر يالو في نوفمبر 1950 أثناء الحرب الكورية، وعد الجنرال دوجلاس ماك آرثر بأن جنوده «سيتناولون عشاء عيد الميلاد في المنزل»، وفي عام 2003، توقع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن حرب العراق «بالتأكيد لن تستمر أكثر من خمسة أشهر»، كما استهانت إدارات متعددة بالجدول الزمني للحرب في أفغانستان.

الغزو الروسي

وفي عام 2022، عندما أصبح واضحًا أن روسيا كانت على وشك غزو أوكرانيا، توقع رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي، ومجتمع المخابرات الأمريكية، ومعظم الخبراء الخارجيين، انتصارًا روسيًا في غضون أيام.

ومع تراجع التقدم الروسي، توقع عدد قليل من المعلقين انتصارًا سريعًا لأوكرانيا، واعتبر الكثيرون أن الحرب لا يمكن الفوز بها ودعوا إلى نهاية سريعة من خلال المفاوضات.

من جانبها، وصفت وسائل الإعلام الحرب بأنها حالة من الجمود خلال كل فترة هدوء للقتال.

حقيقة التنبؤات

ويشير التقرير إلى أن التاريخ لم يكن مع أي من هذه التنبؤات، حيث استمرت الحرب الأهلية أربع سنوات وما زالت واحدة من أكثر الصراعات دموية في تاريخ الولايات المتحدة، وتحولت الحرب الإسبانية الأمريكية إلى تمرد استمر سنوات في الفلبين.

ودفع ماك آرثر نحو نهر يالو إلى التدخل الصيني، مما أدى إلى إطالة الصراع لسنوات وليس شهورًا، كما استمرت حرب العراق أطول مما توقعه رامسفيلد، وتحولت أفغانستان إلى أطول حرب لواشنطن.

واليوم، لم تسفر الحرب في أوكرانيا عن فوز سريع لأي من الجانبين، لكنها ليست حالة من الجمود أيضًا، حيث تستمر ساحة المعركة في التطور. أساليب متنوعة

ويشير التقرير إلى أنه على مر السنين، جربت الولايات المتحدة عددا من الأساليب لتقصير حروبها، وجربت الدبلوماسية وشجعت الطرق الخارجية على الصراعات الراسخة، وعندما لم تنجح هذه، حاولت القيام بحملات «الصدمة والرعب» باستخدام القوة الساحقة لإبهار خصومها بالخضوع.

واليوم، هناك برامج بحثية كاملة في مراكز الأبحاث في واشنطن تركز على «إنهاء الحروب التي لا نهاية لها»، في معظم الحالات، فشلت هذه الجهود، في العقود الأخيرة، وكانت حروب واشنطن تميل إلى الاستمرار لفترة أطول.

دفع الثمن

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة دفعت الثمن لتثبيتها للحرب القصيرة: فقد تم العثور على القوات الأمريكية في كوريا والفلبين وأفغانستان.

وكما قال العديد من المراقبين، كانت في افغانستان وحدها سلسلة من 20 حربًا لمدة عام واحد، مع استبدال الوحدات وقيادتها كل عام.

وفي هذه العملية، فقدت الولايات المتحدة استمرارية الجهود ووضوح الرؤية الإستراتيجية التي كان ينبغي أن تأتي مع التزام لمدة 20 عامًا، فضلاً عن الفرصة لإجراء محادثة وطنية صريحة حول الفوائد المحتملة للحرب مقابل تكاليفها الحقيقية.

ولا أحد يستطيع أن يلوم الرغبة شبه العالمية في إبقاء الحروب قصيرة، ومع ذلك، كمسألة التخطيط الدفاعي، تحتاج الولايات المتحدة إلى افتراض أن معظم حروبها ستستمر لفترة طويلة.

قتال الدول

ويشير التقرير إلى أن الحروب هي أحداث نادرة، في معظم الأوقات، تتقاتل الدول فقط حول ما تعتبره قضايا لا يمكن التوفيق بينها وذات أهمية كافية، بحيث تستحق استثمار الدماء والأموال.

وإذا كان هناك حل سهل، فمن المرجح أنه كان من الممكن تجنب الحرب تمامًا، ولكن على وجه التحديد لأن الدول لا تخوض حربًا لمجرد نزوة، فهذا يعني أيضًا أنها لا تقاضي من أجل السلام لمجرد نزوة.

علاوة على ذلك، فإن الحرب بطبيعتها تشجع على العناد، فغالبًا ما يلجأ الاقتصاديون السلوكيون إلى ما يسمى بمغالطة التكلفة الغارقة لشرح سبب استمرار الحروب، ومن المرجح أن يضاعف الناس سياساتهم بدلاً من عكس المسار والمخاطرة بفقدان استثماراتهم الأولية.

وفي الحرب، تصبح هذه التكاليف الباهظة حادة بشكل خاص عندما تكون دماء حقيقية وأموالا، وبالمثل يشير علماء السياسة إلى أن القادة غالبًا ما يكونون مستعدين للمغامرة، وتصعيد الحروب لتجنب فقدان السلطة.

وقد جادل علماء الإدراك بأنه مع استمرار الحروب، يميل كل طرف لتجريد الآخر من إنسانيته وتشويهه، وبدلاً من أن يصبح القادة أكثر انفتاحًا على المفاوضات والمخارج، يصبح القادة أكثر رسوخًا ويقل احتمال أن يروا طريقًا للسلام.

ويبدو أن العديد من هذه الديناميكيات تكمن وراء حسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، حيث يواصل مضاعفة رهانه، لكنها تنطبق أيضًا على القادة الآخرين في صراعات آخرى.

الأسلحة النووية

كما أن ظهور الأسلحة النووية لم تمنع الحروب الطويلة أيضًا، في حين أن الأسلحة النووية قد تمنع كلا الجانبين من السعي لتدمير بعضهما البعض، إلا أنه فقط لمنع الإبادة المتبادلة، فإنها لا تمنع بالضرورة النزاعات التقليدية التي طال أمدها، والتي تشارك فيها بشكل مباشر، مثل الحرب الكورية، أو حرب فيتنام، أو اليوم الحرب الروسية الأوكرانية.

ويشير العلماء أحيانًا إلى هذه الديناميكية على أنها مفارقة الاستقرار وعدم الاستقرار، نظرًا لأن الدول على وجه التحديد واثقة من أن ترسانتها النووية تحميها من حرب القوى العظمى الكاملة، فمن المرجح أن تنخرط في حروب منخفضة المستوى.

التخطيط الدفاعي

تركز الولايات المتحدة بشكل دائم على فكرة الحرب القصيرة والحاسمة.

يقول الخبراء إن الولايات المتحدة يجب أن تفكر بأن معظم حروبها ستستمر لفترة طويلة.

الحروب الطويلة أفقدت الولايات المتحدة استمرارية الجهود ووضوح الرؤية الإستراتيجية.

ظهور الأسلحة النووية لم يمنع الحروب الطويلة.