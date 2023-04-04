الجنود يصورون عمليات القتل في بوركينا فاسو

تداول سكان بوركينا فاسو عبر مواقع التواصل أحد أبشع الجرائم وهي عملية قتل مشتركة لعدد من الأطفال والتي يعتقد بتورط الجنود بها.

أداما

وكان من ضمن المقتولين أداما الذي يبلغ من العمر 16 عامًا، كان يطعم الأبقار بالقرب من منزل جدته في شمال بوركينا فاسو. ولكن ذات يوم في منتصف شهر فبراير، اختفى ولم يعد للمنزل وفي المرة التالية التي رأته فيها عائلته، كان ذلك في مقطع فيديو مروّع على هاتف محمول تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام التي أعقبت اختفاءه.

حيث استلقى أداما إلى جانب ستة أطفال آخرين ملطخين بالدماء، وأيديهم مقيدة ومعظمهم جرداء من الخصر. وقد أحاط بهم نحو عشرة رجال، كثير منهم يرتدون زيًا عسكريًا، يمشون بين الجثث، وبعضهم يصور فيديو.

وقد ركض أحدهم من خلال الإطار، وتوقف فوق أداما وضرب رأسه بحجر.

وبينما كان الدم يتدفق من الجرح المسنن، ضحك الرجل الذي يصور الفيديو.

قائلاً: «هذا... كان لا يزال على قيد الحياة»، في إشارة إلى أداما، وتابع «سنقتلكم واحدًا تلو الآخر».

الجيش

ونفى جيش بوركينا فاسو مسؤوليته عن عمليات القتل التي تعتبر جريمة حرب محتملة بموجب القانون الدولي.

وظهر مقطع فيديو في بوركينا فاسو يظهر رجالًا يرتدون زيًا عسكريًا يسيرون بين جثث لصبية ملطخة بالدماء على وسائل التواصل الاجتماعي في منتصف فبراير.

وقامت وكالة أسوشيتد برس بعمل تحقيق يفيد بأن الفيديو تم تصويره داخل قاعدة عسكرية وعثر على أسرة أحد الضحايا.

وحددت الوكالة أيضًا أن القوات في الفيديو كانوا أعضاء في قوات الأمن في بوركينا فاسو، والتي تلقت حتى وقت قريب تدريبات ومعدات عسكرية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن خلال مقابلات حصرية مع والدة أداما وعمه، تمكنت وأدانت الحكومة الأمريكية عمليات القتل ووصفتها بأنها «مروعة» ودعت إلى محاسبة الجناة.

العنف

وتقع بوركينا فاسو في بؤرة العنف المتطرف في أنحاء إفريقيا.

وعلى مدى سبع سنوات، عانت الدولة الحبيسة من أعمال عنف مرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد حوالي %10 من سكان البلاد البالغ عددهم 20 مليون نسمة وزعزعة استقرار الأمة.

وأدى الإحباط من عجز الحكومة عن وقف العنف إلى انقلابين العام الماضي من قبل المجالس العسكرية التي تعهدت بالقضاء على التمرد. ومع ذلك، لم يتغير شيء يذكر، حيث تجاوزت بوركينا فاسو أفغانستان باعتبارها الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم بسبب العنف المتطرف، ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مؤشر الإرهاب العالمي.

تعد بوركينا فاسو، مستعمرة فرنسية سابقة نالت استقلالها عام 1960، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة نجت في البداية من أعمال العنف الجهادية التي بدأت في مالي المجاورة قبل 10 سنوات. وأرسلت فرنسا قوات إلى المنطقة لصد المسلحين في 2013. ومنذ ذلك الحين اجتاحت أعمال العنف منطقة الساحل، المنطقة شبه القاحلة الشاسعة جنوب الصحراء.

وعلى الرغم من العنف، يقول بعض المدنيين إنهم الآن أكثر خوفًا من قوات الأمن في بوركينا فاسو، الذين يتهمونهم بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء واختفاء أعداد لا تحصى من المتهمين بدعم المسلحين.

وفي كثير من الأحيان يقع الأطفال ضحايا للنزاع.