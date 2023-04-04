ترمب يواجه انتكاسات في تحقيقات أخرى

ومن جهه هناك مخاوف من نشوب تمرد من مؤيديه الذين يرون أن لائحة الاتهام ذات دوافع سياسية، وأطلقت الميليشيات الأمريكية الفاشية الجديدة دعوات على الإنترنت للاستعداد للحرب، فيما اعتبر بعض المعلقين المحافظين ترمب ضحية لمؤسسة ليبرالية انتقامية.
نقاط الضعف
وأصبحت نقاط الضعف التي يواجهها ترمب في واشنطن وحدها واضحة خلال الشهر الماضي، حيث ألغى القضاة في سلسلة من الأحكام المختومة جهود فريق ترمب لمنع شهادة هيئة المحلفين الكبرى من الشهود - بما في ذلك من محاميه ونائبه السابق الذين كانوا أو لا يزالون قريبين منه والذين يمكن أن يقدموا نظرة ثاقبة مباشرة للأحداث الرئيسية.
تهم جنائية
كذلك الأحكام التي توجه المستشارين والمساعدين للإدلاء بشهاداتهم لا تشير إلى أن وزارة العدل على وشك توجيه تهم جنائية، كما أنها لا تضمن أن المدعين العامين يمكنهم الحصول على شهادة قيمة لمحاكمة محتملة.
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