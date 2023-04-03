شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من مدرب تشيلسي عن رحيل بوتر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام برونو سالتور المدير الفني المؤقت لفريق تشيلسي، بالتعليق على رحيل جراهام بوتر من تدريب الفريق الإنجليزي.

وأعلن تشيلسي أمس عن رحيل جراهام بوتر عن تدريب الفريق الإنجليزي، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الآخيرة.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، تصريحات لـ سالتور: من الواضح أنها كانت 24 ساعة صعبة علينا جميعًا، للموظفين، للعائلات،والآن علينا أن نتعايش مع الوضع.

وتابع: إذا كنت هنا الآن فذلك لأن بوتر والنادي اعتقدا أنها كانت الخطوة الصحيحة، أنا هنا فقط لمساعدة النادي بأفضل طريقة ممكنة، أناهنا الآن أحاول مواصلة طريقنا، نحاول أن نقدم أفضل ما في وسعنا.

وأضاف: أعتقد أن جراهام قام بعمل رائع، كرة القدم هي عمل معقد حقًا وعلينا الاستمرار، لم أستطع رؤية اللاعبين بعد، لدينا جلسة بعدالظهر.

وأشار: في نهاية المطاف، نحن جميعًا مسؤولون، وعلينا التركيز على مباراة الثلاثاء، لست مضطرًا لإعطاء أي أدلة لليفربول حول اختيارالفريق لكنني اعتقدت أننا سيطرنا على المباراة ضد أستون فيلا.

وأكمل: لقد خسرنا المباراة، كانت هناك بعض الأخطاء ولكن بشكل عام كان الأداء جيدًا، كان لدينا الكثير من الفرص وسنحاول الاقتراب قدرالإمكان مما نريده.

وعن إذا كان يرغب في استمراره بتدريب تشيلسي: إنه شيء لا أستطيع التحكم فيه، أنا أركز على ما يمكنني التحكم فيه وأتعامل علىأساس اليوم تلو الآخر.

وشدد: إنه تحدٍ هائل، لقد أمضيت أربع سنوات فقط كمدرب لكني قضيت 24 عامًا في كرة القدم، لدي خبرة كبيرة في محاولة مساعدةاللاعبين وتوجيه اللاعبين لأنني مررت بهذه المواقف من قبل.

وأردف: لدي شعور بأنني قادر على المساعدة خاصة اللاعبين الشباب الذين لم يكونوا في هذا الوضع من قبل.

واختتم عن مواجهة ليفربول: إنها فرصة للاعبين، نحن نمثل تشيلسي، النادي الذي يتمتع بتاريخ مذهل، وبالنسبة لي يتعلق الأمر بالفوزوالسيطرة، كل ما يمكننا فعله هو الاستعداد للمباراة، يساعد التحضير كثيرًا في الأداء، لذلك هذا ما يحتاج اللاعبون إلى التركيز عليه.