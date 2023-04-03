شكرا لقرائتكم خبر عن برناردو سيلفا يحسم مصيره مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، بحسم مصيره مع الفريق الإنجليزي، ومنافسة آرسنال على الدوري الإنجليزي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وتحدث برناردو سيلفا في تصريحات نشرتها شبكة "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزية: يمكنهم الفوز باللقب، لكننا سنقاتل حتى النهاية،يمكن أن يسير في كلا الاتجاهين.

وواصل: يقول بعض الناس إننا أكثر خبرة (للفوز باللقب)، والبعض الآخر يقول إننا فزنا به في الماضي ومن ثم لا نريد الفوز به الآن!.

وأشار: الأمر نفسه بالنسبة لـ آرسنال، في يوم من الأيام لم يكن لديهم الخبرة الكافية للفوز باللقب، ولكن في اليوم التالي هناك أشخاص قالوا إنهم جائعون جدًا لأنهم لم يفوزوا بها أبدًا.

وأردف: نحن سنقاتل من أجل ذلك، آرسنال متواجد في الصدارة، هم جيدون جدًا ويستحقون ذلك، سنخوض مباراة مهمة للغاية ضدهم،ولكن لدينا مباريات كبيرة قبل ذلك، إذا خسرنا قبل تلك المباراة، فلا يهم ما سيحدث في هذا اللقاء.

وأكمل: أعتقد أننا نلعب أفضل ما لدينا في الموسم، حتى قبل فترة التوقف الدولية، المكان الذي نحن فيه في الوقت الحالي نتيجة أفضل مالعبناه، إلى حد بعيد.

وواصل: إنه وقت من الموسم يكون فيه الجميع متسقين، ويكونون في حالة بدنية جيدة، لم نتعرض لأي إصابات تقريبًا، علينا الحفاظ على الزخم.

وختم: أنا شديد التركيز في الشهرين الأخيرين من الموسم، لدينا الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، يمكننا الفوز بكل شيء، يمكن أن نخسر كل شيء، أشياء كبيرة قادمة لذا أركز فقط على ذلك.