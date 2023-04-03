انت الان تتابع خبر في بغداد.. لقاء يجمع السوداني والسامرائي ويبحث مفات مهمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث لقاء جمع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي مفات مهمة ومطالب المحافظات المحررة.

وقال تحالف العزم في بيان، "شارك رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي القيادات السياسية الاجتماع الذي تم خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هذه الليلة لجامع الامام الاعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه، ولقاءه الشيخ الدكتور احمد حسن الطه كبير علماء المجمع".

وتناول اللقاء بحسب البيان "الملفات المهمة ومطالب المحافظات المحررة وأهمية تشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وتنسجم من متطلبات المرحلة، وأهمية دعم الحكومة في جهودها الإصلاحية".