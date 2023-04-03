انت الان تتابع خبر وثيقة مسربة تؤكد وجود "مخالفات" يخص الشركة المنفذة لميناء الفاو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وثيقة مسربة صادرة من هيئة النزاهة الاتحادية وجود "مخالفات" تخص الشركة المنفذة لميناء الفاو الكبير.



وجاء في الوثيقة الموقعة باسم نائب رئيس الهيئة مظهر تركي عبد والمعنونة الى وزارة النقل بخصوص طلب شكوى وجود ضرر في المال العام من عدمه، إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت بيان طلب الشكوى بحق المشكو منهما كل من (ناصر حسين بند/ وزير النقل الاسبق) و(فرحان محيسن غضيب/ مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق).

وطلبت الوثيقة التأكيد من وجود ضرر أصاب المال العام من عدمه بخصوص موضوع قيام شركة موانئ العراق بإحالة مشروع ميناء الفاو الكبير الى شركة (دايو الكورية) وهي شركة متلكئة وتحتل المرتبة (94) عالمياً واستبعاد شركة (CMEC) الصينية التي تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بالرغم من كون عرض الشركة الصينية أفضل بكثير من عرض الشركة الكورية.

كما تضمنت الوثيقة حديثاً عن تلكؤ الشركة الكورية في تنفيذ العقد حيث ان نسبة الانجاز في مشروع البنى التحتية الخمسة الأساسية لميناء الفاو هي (صفر%) لغاية عام 2021.