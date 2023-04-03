أمريكا تكشف عن حقيقة مُقاطعة عمل مجلس الأمن

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت "الولايات المتحدة الأمريكية"، أنها لا تعتزم مُقاطعة عمل مجلس الأمن، وستعمل في المجلس التابع للأمم المتحدة أثناء رئاسة روسيا، حسبما أفادت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، "ليندا توماس غرينفيلد".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، ردت المبعوثة للصحفيين اليوم الاثنين، على سؤال حول مقاطعة مُحتملة لأعمال المجلس، والتي دعا إليها عدد من وسائل الإعلام الغربية: "لم نُقرر بعد مستوى مشاركتنا، لكننا سنُواصل العمل في مجلس الأمن هذا الشهر".

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وأضافت: "مجلس الأمن ليس معنيًا

فقط بأوكرانيا، نحن نعمل على العديد من القضايا ونتوقع أن تترأس روسيا وتعمل بمهنية، إذا لم يفعلوا ذلك، فسنقولها مباشرة ".

وتولت "روسيا"، اعتبارًا من مطلع أبريل، الرئاسةَ الدوريةَ في مجلس الأمن الدولي لمُدة شهر، وبالرغم من أحقية موسكو في ذلك باعتبارها عضوًا دائمًا في المجلس، إلا أن ذلك أثار حفيظة دول غربية.