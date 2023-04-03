المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر يتصدر جوجل عقب استقبال أمير القصيم

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب استقبال الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه المدير التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر.

وظائف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.. الرابط الرسمي للتقديم

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أشار أمير منطقة القصيم بأهمية الدور الذي يقوم به المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر بزيادة الرقعة الخضراء والحد من آثار التصحّر لتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي وحفظ الموارد الوراثية النباتية وابتكار الحلول لمواجهة التحديات البيئية واستغلال الفرص الاستثمارية من أجل تنمية مستدامة تحقيقاً

لمستهدفات المبادرة الوطنية الطموحة السعودية الخضراء .

وأوضح أمير القصيم بأن المنطقة، تتميز بوجود المنتزهات الوطنية والحدائق وتشهد مشاريع للتأهيل البيئي للأودية والسبخات بالإضافة إلى تنظيم مواقع الرعي .

فيما تسلم سموه في نهاية اللقاء تقريرًا من المدير التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر عن جهود المركز في توفير الممكنات وتعزيز الشراكة لتنمية الغطاء النباتي الطبيعي واستدامته ومكافحة التصحر .

وحضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.