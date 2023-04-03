رغبة تونسية وسورية فى عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - تبادلت تونس وسوريا في الأيام الأخيرة إشارات إيجابية تفيد برغبتهما في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، بعد زيارة لرئيس تونس قيس سعيد للعاصمة دمشق في فبراير الماضي.

أمر سعيد يوم الاثنين، بتعيين سفير جديد لدى سوريا، وفقًا للرئاسة التونسية. وتلقى وزير الشؤون الخارجية السوري نبيل عمار مكالمة هاتفية من نظيره السوري فيصل مقداد.

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ونقل خلال المكالمة تحيات الرئيس السوري بشار الأسد إلى سعيد، وأشاد بوقوف تونس إلى جانب سوريا خلال الزلزال الأخير الذي ضرب البلد.

تونس ضمن الدول المساعدة لسوريا اثناء ازمة الزلزال

ويذكر أن تونس قد أرسلت طائرات إغاثة إلى سوريا لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال، وهي خطوة قوبلت بإشادة وامتنان من الحكومة السورية.

يشار إلى أن تونس كانت قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في 2012، احتجاجاً على قمع الحكومة السورية للمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. ولكن مع تحولات الأحداث السياسية في سوريا وتعافي البلد من الحرب الأهلية، تعيد تونس النظر في علاقاتها مع سوريا.