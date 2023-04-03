الناتو يسعى لوضع جنود على الحدود الفنلندية الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - سعى الناتو منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا بضم فنلندا إلى حلف الناتو وذلك لمكانة فنلندا الاستراتيجية مع روسيا، إذ تقع فنلندا على حدود روسيا الشمالية الغربية.

وقال رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روب باور، اليوم الأثنين، إن فنلندا لم تطلب نشر قوات من أعضاء الحلف على أراضيها.

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يوم الثلاثاء القادم انضمام فنلندا للناتو

وأشار باور إلى أن قضية نشر القوات تعتمد على قرار فنلندا، التي ستصبح العضو الحادي والثلاثين في الحلف يوم الثلاثاء، بعد تحول تاريخي في استراتيجيتها لعدم الانحياز التي اتبعتها لفترة طويلة.

وأكد باور أن الحدود الإضافية مع روسيا تمثل مشكلة يعمل فنلندا على حلها منذ 75 عامًا، وأن خطط الناتو للدفاع عن فنلندا ضد أي هجوم محتمل ستكون في المقام الأول على عاتق فنلندا لتمكين قواتها من الحصول على قدرات كبيرة. وفي حال شنت روسيا هجومًا، فإن دول الناتو ستكون مستعدة لتقديم

الدعم الاستراتيجي والتعزيزات اللازمة للدفاع عن فنلندا.

وأضاف باور أن الناتو سيسعى أيضًا لتعزيز التعاون مع فنلندا في مجالات أخرى ، مثل الأمن السيبراني والتحديات الهجينة.

وتعد انضمام فنلندا إلى حلف الناتو خطوة مهمة في استراتيجية الحلف لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، وخاصةً في ظل الأنشطة الروسية العدائية في أوكرانيا والبحر الأسود.

خطة انضمام فنلندا يعمل عليها الناتو منذ سنوات

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الحوار والتعاون بين فنلندا والناتو ، وتعزز العلاقات بين الحلف والدول الأوروبية الشمالية. وستساعد عضوية فنلندا في الناتو على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ، وتعزيز العلاقات بين الحلف وروسيا.