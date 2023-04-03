عاجل.. ترامب يصل نيويورك استعدادًا لمُحاكمته

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الرئيس الأمريكي السابق، "دونالد ترامب"، مُنذ قليل إلى مدينة "نيويورك" استعدادًا إلى مُحاكمته في تُهمة جنائية بقضية دفع أموال لمُمثلة أفلام إباحية لشراء صمتها، حيث سيتم توجيه لائحة الاتهام إليه.

ووفقًا لما ذكرته "CNN"، قال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": ذاهب إلى نيويورك لنجعل أمريكا عظيمة مُجددًا.

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ويُواجه "ترامب" أكثر من 30 تُهمة تتعلق بالاحتيال التجاري، لكن لائحة الاتهام لا تزال تحت الختم، وقال مصدر مطلع على خططه إنه سيُقضي ليلة الاثنين في برج ترامب.

ومن المقرر أن يُرافق جهاز الخدمة السرية، الرئيس السابق ترامب في وقت مُبكر من بعد ظهر يوم الثلاثاء

إلى مكتب المدعي العام، الذي يقع في نفس مبنى المحكمة، حيث من المُتوقع أن يُمثل أمام المحكمة.

ومن المُتوقع أن يعود الرئيس السابق إلى فلوريدا بعد وقت قصير من مثوله أمام المحكمة، وقد حدد موعدًا لإلقاء خطاب علني مساء الثلاثاء.

وقد أعلنت "الولايات المتحدة الأمريكية"، استعدادها لاحتمال اندلاع أعمال عُنف في البلاد فيما يتعلق بلائحة الاتهام ضد الرئيس السابق "دونالد ترامب"، حسبما أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض "جون كيربي".