حقيقة تدفق اللاجئين إلى تركيا بعد الزلزال المُدمر

ياسر رشاد - القاهرة -

رغم مرور عدة أشهر على الزلزال الكبير الذي ضرب جنوب "تركيا" وأجزاء واسعة من "سوريا"، لم تتوقّف توابعه مُمثلة في الهزات الأرضية من حينها حتى الآن، وفي هذا الصدد، نفى وزير الدفاع التركي، "خلوصي أكار"، الادعاءات بشأن تدفق اللاجئين إلى البلاد بعد زلزال 6 فبراير، مُؤكدًا أنها "خاطئة تماما وليست صحيحة".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "زمان" التركية، جاءت تصريحات أكار بعد تناول الإفطار في هاتاي، إحدى الولايات التركية المُتضررة من الزلزال.

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وأكد أكار: "الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها في بلدان أخرى وفي أوقات مُختلفة، تُستخدم لتصوير قضايا سياسية، وهي خاطئة تمامًا وليست صحيحة".

وأشار أكار أن القوات التركية تُواصل العمل بتصميم كبير وعزم لضمان أمن الحدود، باستخدام أحدث التقنيات، على مدار الساعة طوال

أيام الأسبوع، ولا يسمحون أبدًا أو يتسامحون مع المرور غير القانوني عبر الحدود التركية بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أكار أنه أجرى على الفور تحقيقات، وعمليات تفتيش على الحدود بعد الحديث المزعوم عن تدفق اللاجئين إلى تركيا بعد زلزال 6 فبراير، مُؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة وكاذبة تمامًا.

يُذكر أن مديرية إدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية قالت إن الأسبوع الماضي، خلال الفترة بين 24 إلى 30 مارس، تم توقيف ألفين و587 مُهاجرًا غير نظامي في أنحاء البلاد.