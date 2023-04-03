حزمة مساعدات أمريكية جديدة في طريقها لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت "الولايات المتحدة الأمريكية"، أنها ستُقدم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا"الواقعة في شرق أوروبا"، هذا الأسبوع، دون الكشف عن أنواع الأسلحة والمُعدات، تحضيرًا لهجوم الربيع المزعوم.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "بلا شك سترون المزيد من حزم المساعدات العسكرية لأوكرانيا. وأعتقد أنكم سترون واحدة منها هذا الأسبوع".

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وأشار كيربي إلى أنه ليس بوسعه الكشف عن موعد مُحدد للإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة.

كما رفض المسؤول الكشف عن أنواع الأسلحة والمعدات التي ستضمها الحزمة الجديدة، مُضيفًا أن "هذا سيتماشي مع ما قمنا به خلال الأسابيع الأخيرة

في ما يخص تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالذخيرة التي تحتاج إليها للتحضير للعمليات القتالية العنيفة التي يمكننا أن نتوقعها في الأسابيع أو الأشهر القادمة".

وأضاف أن واشنطن تتوقع تكثيف الأعمال القتالية في أوكرانيا مع تحسن ظروف الطقس.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق بأن واشنطن ستُعلن قريبًا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار، وأن المساعدات ستضم مختلف أنواع الذخيرة التي تحتاج إليها القوات الأوكرانية.