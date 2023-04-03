ترقب لمثول ترامب أمام المحكمة

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب الولايات المتحدة بحذر مثول الرئيس السابق دونالد ترامب أمام المحكمة في نيويورك يوم الثلاثاء، بعدما أصبح أول رئيس أمريكي يواجه تهما جنائية.

قضى فريق ترامب عطلة نهاية الأسبوع الماضية في إعداد خطة دفاع للرئيس السابق، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

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وتثير هذه المحاكمة مخاوف من أن يقوم أنصار ترامب بأعمال عنف، على الرغم من عدم وجود علامات على حدوث أعمال للعنف، فقد نسقت وكالات إنفاذ القانون في نيويورك جهودها بشكل وثيق لتجنب أي تصعيد للوضع.

دروس مستفادة من اعمال الشغب السابقة

ويبدو أن السلطات الأمريكية قد استفادت من دروس أعمال الشغب السابقة في 6 يناير، حيث أدركت الحاجة إلى نشر القوات بسرعة عند اكتشاف التهديدات

على منصات التواصل الاجتماعي، وأهمية التعاون والتنسيق بين وكالات إنفاذ القانون في الوقت الفعلي لمواجهة المواقف على أرض الواقع.

وقد أنشأت إدارة شرطة مدينة نيويورك بنية تحتية متطورة للغاية على مستوى المخابرات لاكتشاف أي تهديد وشيك مبكرا، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك.

ويعتقد المسؤولون في وزارة العدل الأمريكية أن أعمال الشغب في 6 يناير كانت درسًا لأولئك الذين يفكرون في ممارسة الشغب، بالنظر إلى عدد الضحايا وأولئك الذين تم إرسالهم إلى السجن.