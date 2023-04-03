ترمب يغادر إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة

ويواجه ترمب عدة تهم لم يتم الكشف عنها حتى الآن، بما في ذلك جناية واحدة على الأقل، تتعلق بـ "أموال صامتة" دفعت لنجمة إباحية خلال سباق البيت الأبيض عام 2016.
ومن المتوقع أن يمثل ترمب، غدا الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك، حيث سيتم قراءة الاتهامات عليه، وسيرفض الاعتراف بها كما قال.
ومساء يوم الخميس الماضي، صوتت هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن يوم الخميس، على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.
ويُزعم أن الاتهامات كانت عن انتهاكات مالية في دفع مبلغ كبير من المال للممثلة الإباحية سترومي دانيلز لصمتها بشأن علاقتها المزعومة به.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، "هذا تطور تاريخي سيهز السباق الرئاسي لعام 2024، ويشير إلى الأبد إلى أول رئيس سابق للبلاد يواجه اتهامات جنائية".
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