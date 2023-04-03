شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب برشلونة يقترب من تدريب تشيلسي خلفا لبوتر.. مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة تليجراف البريطانية، أن المدرب الإسباني لويس إنريكي، مدرب برشلونةالسابق، داخل قائمة الترشيحات النهائية لقيادة تشيلسي خلفا للمدرب الإنجليزي جراهام بوتر.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة تشيلسي متحمسة للغاية بقيادة إنريكي للفريق، خاصة أن المدرب لا يرتبط بأي فريق فى الفترة الحالية، مما يجعل الأمور مواتية لهذا الإتفاق بين الطرفين.

بجانب رغبة إنريكي فى العودة لتدريب الأندية مرة أخري، وهذا الذي يستند إليه مسئولي البلوز فى مفاوضاتهم مع المدرب.

فى الوقت الذي ما زال المدرب الألماني ناجلسمان فى الصورة بقوة أيضا لقيادة البلوز فى الفترة المقبلة، بعدما نادت بعض الأصوات داخل تشيلسي بضرورة التعاقد مع المدرب.



بيولي يفضل إنريكي للبلوز

وأردفت بعض المصادر داخل تشيلسي، أن تود بيولي مالك الفريق، يفضل التعاقد مع إنريكي، نظرا لخبرات المدرب الكبيرة فى الساحة الأوروبية، بخلاف مناسبته لسياسة الفريق، عكس ناجلسمان الذي سيكون التعاقد معه محفوظا ببعض الشروط.