شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آية مدنى: زيارة الرئيس للسعودية تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن زيارة الرئيس السيسي للسعودية مساء أمس تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية، وتؤكد بما لا يدعو للشك على مدى قوة وتماسك الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأضافت مدني في بيان لها، أن هذه الزيارة تبعث برسائل هامة لمثيري الفتن وتوأد أي محاولات زرع بذور الفتنة والانشقاقات بين البلدين، وتتصدى لكافة الشائعات التي تم يتم نشرها مؤخرًا على السوشيال ميديا وتستهدف حدوث انقسام أخوي بين مصر والسعودية.

وأكدت أن العلاقات المصرية السعودية قوية وثابتة على مر التاريخ ولن تتأثر ببعض الأقاويل والأكاذيب التي يرددها مثيري الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعه أن شعبي البلدين على درجة كبيرة من الوعي ويعلمون ما يحدث حولهم من مخططات تستهدف إحداث الفرقة بينهم.