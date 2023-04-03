شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندى: المتحدة تقدم موسم درامى مختلف لعودة الريادة للفن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت موسم متنوع ونجحت في تقديم موسم درامي مميز خلال شهر رمضان، وتحملت الشركة مسئولية إنقاذ صناعة الدراما في فترة غاية في الصعوبة، لتعود مصر إلى مكانتها الطبيعية كرائدة في مجال الفن والثقافة.

وتابع عضو مجلس النواب:" الأعمال المتنوعة التى قدمتها الشركة استطاعت جذب جمهور عريض محليا وعربيا، وهذا لأن ما تم تقديمه من أعمال فنية متنوعة يحمل تعزيز للقيم المجتمعية المفقودة، مؤكدا أن الشركة نجحت خلال السنوات الماضية في وضع حد للتجاوزات التي انتشرت عبر الشاشة الصغيرة، وذلك من خلال رؤية وخطة للتأكيد على القيم المجتمعية والدينية والوطنية، التي تساهم في الحفاظ على استقرار المجتمع وتعزيز السلم الاجتماعي.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن إنتاج المتحدة حمل حالة مميزة من التنوع ما بين ما هو تاريخي وكوميدي واجتماعي ووطني، هذه الأعمال التى تعكس صورة واقعية عن المجتمع المصري بمشاكله وهمومه، بالإضافة إلى تقديم حلول واقعية لها، مشيرا إلى أن الدراما أحد أذرع الدولة لصناعة الوعي الجمعى للشعب لمصري، وتوجيهه بما يخدم مصالح وأهداف الدولة المصرية، وهذا هو دور القوى الناعمة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشركة ألقت الضوء على تضحيات وبطولات شهداء القوات المسلحة والشرطة خلال الحرب التي خاضتها الدولة ضد الإرهاب لسنوات، وذلك لتعريف الأجيال الجديدة بتاريخهم المشرف، وإظهار خطورة الجماعات الإرهابية والمتطرفة.