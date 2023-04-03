انت الان تتابع خبر النشاطات التحويلية في امريكا تهبط لادنى مستوى منذ 3 سنوات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي ذلك مع استمرار الطلبات الجديدة في الانكماش واحتمال زيادة تراجع النشاط وسط تشديد شروط الائتمان.

وقال معهد إدارة التوريد، إن "مؤشر مديري المشتريات للتصنيع الخاص به انخفض إلى 46.3 الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ مايو أيار 2020، من 47.7 في فبراير شباط".



وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 47.5، وهذا الشهر الخامس على التوالي الذي يظل فيه مؤشر مديري المشتريات دون عتبة 50 نقطة، مما يشير إلى انكماش الصناعات التحويلية، لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة أشارت إلى أن هذه الصناعات، التي تمثل 11.3% من الاقتصاد، تواصل نموها بشكل معتدل".

وقالت الحكومة، الأسبوع الماضي، إن الصناعات التحويلية توسعت بمعدل سنوي 4.5% في الربع الأخير من العام.

وأظهرت تقارير، الشهر الماضي، أيضا أن طلبيات السلع الرأسمالية، باستثناء الطائرات، حققت مكاسب طفيفة في فبراير شباط مثل الإنتاج الصناعي.