شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أسماء الجمال: "المتحدة" قدمت خريطة درامية ترتكز على قضايا تشغل الشارع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أسماء الجمال عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في استعادة ريادة الفن لمكانته، بتقديم موسم درامي متميز ومتنوع، وذلك بخريطة ترتكز على قضايا تشغل الشارع المصرى واهتماماته، وتمتزج بين قضايا العلاقات الاجتماعية والمرأة والطفل والتاريخية بل والروائية، لترضى فى ذلك جميع الأذواق يخدم تماسك المجتمع والحفاظ على هويته.

وأشارت إلى أن الإنتاج الدرامي المتنوع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك، يستطيع إعادة بناء الهوية الوطنية، وسط استمرار معارك الجيل الرابع التى تستهدف العقول، وتسعى لإثارة الفتن أو الشائعات والحد من محاولات التضليل، مؤكدة أنها عملت على تغذية الانتماء الشعبى بتقديم وجبة وطنية متكاملة إ أنها جسدت بطولات رجال الشرطة والجيش، كما أن أغلب الأعمال الفنية لدراما شهر رمضان المبارك تناولت قضايا نعيشها بشكل يومى فى جميع بلدان الوطن العربى.

وأضافت أن الشركة المتحدة استطاعت أن تجذب المشاهد المصرى والعربى بأعمال قدمت باحترافية سواء على مستوى المضمون أو التصوير، ولم تكتف بما حققته من إنجازات فى تطوير وهيكلة الإعلام المصرى والمساهمة فى إنتاج أعمال درامية متميزة من خلال توظيف القوى الناعمة فى تلك الأعمال التى تساهم فى تشكيل الهوية وضرب الأمثلة فى البطولة والفداء.