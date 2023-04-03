انزلاق تُربة يُنهي حياة 20 شخصًا في حادث مأساوي

ياسر رشاد - القاهرة - انزلاق التُربة وانزلاق الوحل هما ظاهرتان قد تُسبّبان ضررًا جسيمًا جدًّا، إذ إنّه بعد هطول الأمطار والفيضانات تمتصّ التُربة كمّيّات كبير من المياه ويزداد وزنها، وفي هذا الصدد، أعلن حاكم إقليم كيفو الشمالية شرقي "جمهورية الكونغو الديمقراطية"، وفاة 20 شخصًا، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين جراء انزلاق التُربة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، صرح مُمثل حاكم الإقليم: "جراءهذا الحادث المأساوي قُتل 20 شخصًا وفُقد آخرون، والبحث جار عنهم".

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فيما لا تزال المعلومات حول أسباب انزلاق التربة وحجم الكارثة غير مُتوفرة.

وأكد المسؤول المحلي "ألفونس موشيشا ميهينغانو"، أن هذه الحصيلة لا تزال أولية، مُضيفًا أن قرابة 25 سيدة رفقة أطفالهن، كان يغسلن ملابسهن في ساقية عند سفح الجبل لحظة حدوث انزلاق التربة، ما أدى إلى طمر بعضهن.

وأفاد مسافيري بالومه، أحد سكان قرية بولوا التي وقعت فيها الحادثة، بأنه فقد شقيقته في انزلاق التربة الذي حدث أثناء هطول أمطار غزيرة.