التشيك وسلوفاكيا تبحثان تقديم المساعدات لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

بحثت جمهورية التشيك مع سلوفاكيا، قضايا التعاون المشترك في مجالات الطاقة والدفاع، وتقديم المساعدات لـ "أوكرانيا"، في حربها العنفية مع روسيا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، أوضح رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، قبيل اجتماع حكومتي جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مدينة ترينسين السلوفاكية، "نحن مهتمون بالتعاون المشترك بين دول أوروبا الوسطى على أعلى المستويات، لذلك أنشأنا آلية تنسيق خاصة، كمجموعة "فيشغراد" التي تترأسها سلوفاكيا".

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وأضاف: "سنُناقش تجربة مجموعة "فيشغراد" المعروفة بـ V4، حيث ستترأس التشيك المجموعة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، كما سنبحث أسس التعاون بين جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مجالات الطاقة والدفاع، وكذلك المساعدة لأوكرانيا".

وأشار فيالا، إلى أن سلوفاكيا تعد أحد أهم شركاء بلاده في مجال الصناعات الدفاعية.

وتابع: "نود أن نضمن أن جيشي بلدينا يستخدمان

طائرات تشيكية الصنع، بمشاركة الموردين السلوفاكيين، نحن مهتمون بالمشاركة النشطة لشركات الدفاع السلوفاكية في مثل هذه المشاريع التي يُمكن تصديرها إلى أسواق دول ثالثة".

وقال: "نجح بلدانا بالنجاة هذا الشتاء، وتمكّنا من توفير جزء كبير من احتياطاتنا معا من الغاز للمستقبل، كما تخلينا عن الاعتماد على الغاز الروسي".

يُذكر أن مجموعة "فيشغراد" المعروفة بـ V4، هي تحالف ثقافي سياسي بين 4 دول في وسط أوروبا، هي التشيك وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا، لتعزيز التعاون بين هذه الدول في المجال العسكري والثقافي والاقتصادي والطاقة، وتقوية تكاملها الأوروبي.