ياسر رشاد - القاهرة - يتساءل العديد من السعوديين عن رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بعدما أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف أكاديمية وتدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى بفروع كليات ومعاهد الهيئة في محافظة الجبيل.

التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أستاذ مساعد (إدارة الأعمال/ محاسبة).

– أستاذ مساعد (إدارة الأعمال/ الموارد البشرية).

– مدرب هندسة التصنيع.

– مدرب أول هندسة حاسب الآلي.

– أستاذ مساعد/ علوم الحاسب الآلي.

– أستاذ مساعد/ الهندسة المدنية.

– أستاذ مساعد/ تقنية هندسة التصنيع.

– مدرب هندسة ميكانيكية/ لحام.

– أستاذ مساعد (هندسة كيميائية/ انتقال الحرارة والديناميكية الحرارية).

– أستاذ مساعد (هندسة كيميائية/ التحكم

بالعمليات).

– أستاذ مساعد (إدارة الأعمال/ نظم معلومات إدارية).

– أستاذ مساعد (إدارة الأعمال/ لوجيستيات وإدارة سلاسل الامداد).

– أستاذ مساعد (هندسة كيميائية/ عمليات فصل المواد).

– مدرب هندسة السلامة والحرائق.

موعد التقديم على وظائف الهيئة الملكية

ونوهت إدارة الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من اليوم الموافق 3 أبريل، ومستمر حتى تاريخ 13 إبريل 2023م.

رابط التقديم على وظائف الهيئة الملكية بالسعودية

ويمكن التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع، من خلال الرابط التالي: "اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".