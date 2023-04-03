انت الان تتابع خبر حديث أمريكي يخص قدرات روسيا النووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد البيت الأبيض، الاثنين، عدم وجود مؤشرات على تحريك روسيا لقدراتها النووية.

وقال البيت الأبيض في بيان، "لم نلحظ أي مؤشرات على تحريك روسيا لقدراتها النووية".

واستدرك "لكننا نأخذ الأمر على محمل الجد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، قبل أيام، أن موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

ودعت الحكومة الأوكرانية، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن من أجل مواجهة ما وصفته بـ"الابتزاز النووي للكرملين".