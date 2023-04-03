انت الان تتابع خبر البيت الأبيض: السعودية ما تزال شريكا استراتيجياً مهماً للولايات المتحدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البيت الأبيض في بيان له أن "المملكة ما تزال شريكا استراتيجياً مهماً للولايات المتحدة".

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت بخطوة أوبك لخفض إنتاج النفط".

وقال مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الاثنين إن "تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للإنتاج لا يُنصح بها نظرا للضبابية في السوق".



وذكر جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، إن "البيت الأبيض أوضح ذلك لأوبك".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المنتجين والمستهلكين لضمان النمو وخفض الأسعار للمستهلكين".

